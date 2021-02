Barbara Pirina expose à la Galerie Noir et Blanc à Bastia

Du 18 février au 4 mars, la Galerie Noir et blanc à Bastia nous incite à découvrir sa 4ème exposition de 2021. A l’affiche des œuvres de Barbara Pirina. Barbara Pirina est née en Corse, à Porto-Vecchio. Très jeune elle est passionnée par les arts plastiques et la décoration et il était logique que, son bac en poche, elle poursuive ses études à Corte pour une licence d’arts appliqués, puis à Paris pour des études supplémentaires de peintre décorateur au cours desquelles elle apprend les techniques du faux bois, du faux marbre, des patines, du stucco, un apprentissage qu’elle met tout de suite en application dans l’entreprise de peinture de ses oncles. Aujourd’hui, disponible pour reprendre ses pinceaux, elle se dédie à ce qui a toujours été son premier amour, la peinture. Il est difficile de situer son travail dans un style bien précis, même si ses représentations et son inspiration à ce jour s’expriment dans un mélange de figuratif et de géométrique. Elle privilégie les aplats mats et une large palette de couleurs douces, automnales, tout en recherchant constamment des sources d’expression et d’inspiration, pour à chaque fois se dépasser. Ainsi va t'elle toujours plus loin dans le mélange des textures, des matières et des couleurs qui se renouvellent sans cesse. Le résultat est original, inspiré …. et à ne pas manquer.



Outre ces œuvres, la Galerie expose toujours de nombreux artistes depuis son installation place du marché * : Andria - Azara Janine - Barat Pierre - Barthelemy Cathy (Cattali) - Battesti Jeannine - Becmeur Yann - Bernardini JF - Bonhomme Béatrice - Buttafoghi Antoine - Casalonga Toni - Castellani Joseph - Corrotti Michèle - Ernst Volkmar - Fernandez Francoise - Filippi Bernard - Frets - Galazzo Solange - Husson Francois - Jurquet Ariane - Lorenzi Victor – Micha - Pantanacce Chantal - Parriaux Regis - Perbet Francoise - Pontaut Julie - Rinaldi Gigi - Rinaldi Michel - Letidor - Semidei Gerard - Simi Anne - Tolla Didier



*Galerie d'Art Noir et Blanc

Place du Marché

HORAIRES D'OUVERTURE

Du mardi au vendredi de 12h à 19h

Le samedi de 10h à 19h

Le dimanche de 10h à 13h

Fermé le lundi