Baptêmes de l'air gratuits pour les personnes en situation de handicap à Propriano

L'Association "Tous pour chacun" renouvelle son initiative solidaire en offrant une centaine de baptêmes de l'air à des personnes en situation de handicap. L'événement aura lieu le jeudi 19 septembre à l'aérodrome de Propriano, de 9h à 17h.



Au programme : 130 baptêmes, des ateliers sportifs et culturels, ainsi que des moments festifs avec musique et danse. Une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de l'inclusion.

Pour plus d’informations, contactez l'Association "Tous pour chacun".