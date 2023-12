Baleone : Journées portes ouvertes à la Fondation Assistance aux Animaux les 16 et 17 décembre

Adoptez l'Amour en Corse : Journées Portes Ouvertes de la Fondation Assistance aux Animaux à Baléone les 16 et 17 décembre !



Le Centre de stérilisation de la Fondation Assistance aux Animaux, situé à Baléone, accueillera le public les 16 et 17 décembre prochains lors de journées portes ouvertes exceptionnelles. L'occasion unique de découvrir et d'adopter des orphelins oubliés.

Environ une dizaine de chiens et une trentaine de chats, tous empreints d'histoires poignantes, attendent avec espoir de trouver une famille aimante. Qu'ils soient jeunes ou vieux, grands ou petits, ces compagnons fidèles ont connu l'abandon, la maltraitance, l'errance ou ont simplement été laissés pour compte. Ils méritent une seconde chance, et les équipes de la Fondation Assistance aux Animaux mettent tout en œuvre pour les présenter aux potentiels adoptants.

Vaccinés, tatoués, stérilisés, nos pensionnaires sont prêts à offrir tout leur amour à une nouvelle famille. Rendez-vous au Centre de stérilisation de la Fondation Assistance aux Animaux à Baléone les 16 et 17 décembre.