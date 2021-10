Balagne : Achille Ori est le nouveau président des anciens combattants « Paesi di l'Ostriconi »

Le samedi 16 octobre 2021 s’est tenue la réunion des anciens combattants « Paesi di l'Ostriconi», avec la présence de du président régional des C.P.G.A.T.M. , Ambroise Ottaviani et des maires de Pietralaba Joseph Sauli, de Lama Attilus Ceccaldi, d'Urtaca Paul Vincent Ferrandi, de Novella Jean Louis Massiani et aussi de nombreux anciens combattants et leurs sympathisants,



Le Président de l'association Monsieur Roch André Buttafoco a présenté le bilan moral et financier de l'association,

Un nouveau bureau a vu le jour après un vote à l'unanimité et "c’est avec bienveillance", indique l'association "que le Président Buttafoco a laissé la place à un nouveau président Achille Ori."

En quelques mots le président Ori a exprimé son émotion et sa fierté, il a fait part de sa volonté de maintenir des liens d'amitié, de camaraderie et de solidarité et de contribuer au devoir et au travail de mémoire en y associant les nouvelles générations,

La réunion s'est achevée autour d’un rafraîchissement offert par la Casa Astolfi de Pietralba.