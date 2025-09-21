Dans le cadre de la 4ème édition du Festival « Des vignes entre les lignes », samedi 27 septembre à 15h, dans les locaux de l’Operata, le centre socioculturel du CPIE A Rinascita, l’artiste/graphiste Cécile Jacoud animera un atelier de 2 heures sur la création d'une carte tunnel en volume.
En choisissant de faire appel à la technique de l’accordéon, pratique rare dont on trouve des traces dès le 17e siècle, les participants réaliseront une carte tunnel dont les images se dévoilent en profondeur grâce à la superposition de nombreux plans en papier découpé.
Cécile Jacoud a été formée aux Beaux-arts de Valence. Après une carrière de graphiste elle se spécialise dans le papier qu'elle sculpte, façonne et transforme pour créer des jeux d’ombres et de la profondeur de champ.
Cet atelier, gratuit et ouvert aux adultes, est limité à 12 personnes.
Le matériel est fourni par les organisateurs. Les participants sont priés d’apporter leurs propres ciseaux.
Inscriptions obligatoires au 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centre.fr
L’Operata - RDC de la Caserne Padoue - Devant le Musée de la Corse