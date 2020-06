Assurance Maladie de Corse-du-Sud : accueils assurés sur rendez vous téléphonique

L’Assurance Maladie de Corse-du-Sud informe les usagers que les accueils du siège d’Ajaccio et des agences de Sartène et Porto Vecchio sont assurés sur rendez vous téléphonique.Les usagers peuvent solliciter un entretien téléphonique en appelant le 3646 ou depuis leur espace personnel sur ameli.fr , en se connectant à la rubrique « prendre un RDV » et en vérifiant leurs coordonnées de contact car le rendez-vous sera honoré par téléphone.