« Arts et musique au Portugal, du baroque au fado » au Musée de Bastia

La Société des Amis du Musée de Bastia, avec le soutien de la ville, propose ce jeudi 26 septembre à l’auditorium du musée une conférence musicale intitulée « Arts et musique au Portugal, du baroque au fado ».



« Le Portugal a connu un élan artistique considérable sous le règne de Jean V, au XVIIIe siècle » souligne Maurice Dolovici, le président de la Société des Amis du Musée de Bastia. « Palais, jardins, monastères et bibliothèques embellissent le Portugal et se parent de magnifiques azulejos. La musique baroque portugaise compte de grands compositeurs tels Almeida ou Seixas, hélas méconnus du public actuel. Son histoire musicale se poursuit à l'époque romantique et au début du XXe siècle avec des musiciens qui vont doter Lisbonne de son premier conservatoire et de son premier orchestre national. Quant au fado, il est l'âme même du Portugal, inégalé depuis les années 1820 et magnifié aussi bien par la célèbre Amalia Rodrigues, que par les stars actuelles que sont Duarte et Mariza ».

Cette conférence sera donnée par Patrick Barbier à l'auditorium du musée de Bastia à 16h.