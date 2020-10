Arrestation de Jean-Pierre Santini : l’association des Éditeurs de Corse appelle à sa remise en liberté

"L’Association des Éditeurs de Corse a appris avec émotion l’arrestation et la mise en détention récente à Fresnes de l’un de ses membres, Jean-Pierre Santini. Sans préjuger de la réalité des faits qui lui sont reprochés, nous appelons à la remise en liberté immédiate de l’homme à la santé délicate, âgé de 76 ans, de l’homme de lettres, de l’inlassable militant culturel. La grève de la faim qu’il a entamée, en signe de protestation, lui fait courir un risque certain. Rien ne justifie à ce stade une telle mesure d’emprisonnement – fût-elle « préventive ». Chacun, qui connaît Jean-Pierre Santini, sait que la Justice ne court aucun risque à le rendre aux siens. Elle se grandirait à agir avec discernement et humanité…"