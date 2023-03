Appietto : un ciné-concert le dimanche 19 mars

Le Rideau Rouge (Association Nanustrale - Appiettu) organise Ciné-Concert "Danse à la con ?"

par le duo Organicu (Gaëlle tarditi (chant et vocalise) et NANO Méthivier (Accordéon et voix) le Dimanche 19 mars à 18H30 à Appietto (U Picchiu)



Gratuit (en libre participation) - prévoir les dispositions du plein air