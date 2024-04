Antibes : Le programme des journées corses





Le Fort Carré d'Antibes accueille le samedi 6 et dimanche 7 avril une série d'événements pour célébrer la culture corse. Voici le programme détaillé de ces deux journées :



Samedi 6 avril :



- 10h : Ouverture des Espaces du Fort Carré

- 11h : Inauguration par le maire d'Antibes Juan-les-Pins

- Visite des stands et apéritif

- 13h : Repas concocté par "Le Café Lorette" (Réservation sur place)

- 14h : Chants & Guitares par le groupe ESSE – avec Christian, Ange et Jean

- 15h30 : Conférence-débat par Jean Biancucci sur "Couteaux & Stylets Corses"

- 16h30 : Projection du film d’Antoine Leonardi "Encore Plus Belle Vue du Ciel" à l’occasion des 50 ans du Studio Ricordu

- 17h30 : Concert du Groupe ESSE



Dimanche 7 avril :



- 10h : Flânerie à travers les stands

- 12h30 : Repas concocté par "Le Café Lorette" (Réservation sur place)

- 14h : Chants & Guitares par le groupe ESSE

- 15h : Conférence par Jean-Joseph Franchi sur "Contes de Corses"

- 16h : Projection du film d’Antoine Leonardi "Les Secrets d’une Terre"

- 17h : Concert de clôture avec le Groupe ESSE



Durant ces deux journées, les visiteurs pourront profiter d'animations musicales, d'expositions, ainsi que d'entretiens avec les exposants présents dans les stands, proposant des livres, des peintures, de la généalogie, des huiles essentielles, des vins, des liqueurs et de la gastronomie corses.



À l'Osteria, une sélection de bières pression corses sera disponible pour accompagner cette fête. Venez nombreux et passez deux belles journées au Fort Carré d'Antibes !



Entrée libre • Parkings gratuits sur place et à proximité