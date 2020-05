Aménagement de la traversée de Funtanone-di-Vignale : Les travaux ont repris

dans un communiqué la Collectivité de Corse informe les usagers de la RT 20 (ex RN 193), sur le tronçon U Ponte à a Leccia - Casamozza, que les travaux sur la traverse de Funtanone di Vignale ont repris ce jour. Le basculement de la circulation sur le nouveau tracé se fera lundi 18 maiet la mise en œuvre des enrobés se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai sous alternat de la circulation.

Ces travaux visent à sécuriser et fluidifier l’axe routier Corti - Bastia avec, sur cette zone de la traverse de Funtanone di Vignale, des rectifications de virages, des aménagements afinde sécuriser de la voie et l’aménagement de tourne-à-gauche.

La Collectivité de Corse tient à rappeler que cette perturbation de la circulation est à la fois un impératif de sécurité pour les usagers et pour les ouvriers.

La Collectivité de Corse, consciente de la gêne occasionnée, remercie les usagers de la route de leur compréhension.