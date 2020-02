Almanaccu di a Cità di Bastia di sta settimana

MARTI U 25 DI FERRAGHJU MEDIATECHE

18h30// Mediateca Alb'Oru - Êtes-vous livre : café littéraire

Lire, partager des livres (thématiques ou coups de coeur) que l'on a aimés dans une ambiance conviviale. Renseignements au 04 95 47 47 18



21h// Centru Culturale Alb'Oru - Concert

A l'initiative de l'école René Subissi au profit de leur voyage scolaire en Italie. Début du concert 21h (et non 20h comme noté sur l'affiche).

Réservation au 06 04 65 79 72 MERCURI U 26 DI FERRAGHJU ATTELLI

Scuprite quì l'attelli per i zitelli di Bastia Cultura : https://fr.calameo.com/read/ 004820425acd3a50b0033



SCONTRI CITATINI

14h// Maison des Services Publics de Lupinu - Scontri citatini

Ce mercredi à partir de 14h, Pierre Savelli, Maire de Bastia, reçoit les citoyens sans rendez-vous à la Maison des Services Publics de Lupinu.



MEDIATECHE

18h30// Mediateca Alb'Oru - Lecture théâtralisée

Avec Zouzou Susini, pratiquez la lecture théâtralisée qui entraîne liberté de langage et aide à surmonter la timidité !

Renseignements au 04 95 47 47 18

GHJOVI U 27 DI FERRAGHJU ATTELLI

Scuprite quì l'attelli per i zitelli di Bastia Cultura : https://fr.calameo.com/read/ 004820425acd3a50b0033



MAISON DES QUARTIERS

14h // Maison des Quartiers Sud -Digital Factory in Cità

Les 27 & 28 février prochains, auront lieu les Digital Factory in Cità, respectivement aux Maisons des Quartiers Sud et du Centre Ancien ! Au programme, divers ateliers sur le numérique accessible à tous gratuitement. Renseignements au 06 83 56 50 85

VENNERI U 28 DI FERRAGHJU ATTELLI

Scuprite quì l'attelli per i zitelli di Bastia Cultura : https://fr.calameo.com/read/ 004820425acd3a50b0033



MAISON DES QUARTIERS

14h // Maison du Centre Ancien -Digital Factory in Cità

Les 27 & 28 février prochains, auront lieu les Digital Factory in Cità, respectivement aux Maisons des Quartiers Sud et du Centre Ancien! Au programme, divers ateliers sur le numérique accessible à tous gratuitement. Renseignements au 06 83 56 50 85 SABBATU U 29 DI FERRAGHJU ATTELLI

Scuprite quì l'attelli per i zitelli di Bastia Cultura : https://fr.calameo.com/read/ 004820425acd3a50b0033



CULTURA APERTA

À partesi da 10 ore di matina // Centru Culturale Alb'Oru - Atelier Let's Move

Cette semaine venez danser autour de la comédie musicale FAME. Ouvert à tous !

Renseignements au 06 03 66 11 27