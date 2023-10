Aleria : Assemblée générale extraordinaire de l'association de U Granu Anticu

L'Assemblée générale extraordinaire de l'association de U Granu Anticu aura lieu vendredi prochain le 13 octobre à Aleria ( Chez Mathieu à la plage). Cette réunion sera marquée par un hommage à Baptiste Bariani, viticulteur de talent et aussi un membre de l'association engagé dans l'aventure de U Granu Anticu pour la multiplication des souches de blés corses depuis 2010... à sa force de travail et à sa vision d'une Corse autonome au plan alimentaire. Ses idées ont fait leur chemin et l'expérience acquise par l'association permettra aux jeunes agriculteurs de semer à leur tour U Granu nustrale.