Alata : Un stage gospel les 8 et 9 février 2020

Groupe scolaire du Pruno, salle communale, Alata.

Entrée libre

L'association Entraide Protestante de Corse organise un stage de chants gospel à Alata, animé par Fred Lewin, chef de chœur du GN / AS Gospel Choir (Plus Grand chœur Gospel de France).RépétitionsSamedi 08 février 2020 de 10h à 18h et dimanche 09 février de 10h à 17h.Groupe scolaire du Pruno, salle communale, AlataParticipation : 40€.Ce stage est ouvert à toutes et tous.Présentation publiqueDimanche 09 février 2020 à 17h00.