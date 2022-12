Ajaccio : un workshop musiques électroniques à l'espace Diamant

Destinée à un public de jeunes musiciens amateurs souhaitant se professionnaliser, « le Workshop musiques électroniques : Faire exister sa musique », qui aura lieu le samedi 10 décembre prochain à l’Espace Diamant a pour objectif d’aborder plusieurs thèmes : la création et la mise en place de méthodes de composition avec des outils dédiés, la promotion de sa musique et le développement de son projet.Entourés de professionnels de l’industrie musicale, les participants pourront échanger sur ces questions, présenter leurs projets, bénéficier de conseils personnalisés.Vos jeunes pourraient être intéressés par cet évènement et nous avons pensé que vous pourriez nous aider à le porter à leur connaissance.Vous trouverez ci-après le lien de l’évènement sur le site de l’Espace Diamant : https://espace-diamant. ajaccio.fr/Workshop-Musiques- electroniques_a1809.html Le déroulé de la journée :- Tour d’horizon des bases de la MAO (musique assistée par ordinateur) / Mini home studio- Présentation des principaux instruments utilisés en musique électronique: boîtes à rythmes, synthétiseurs, micros, vocoders, ainsi que du logiciel de MAO Ableton (logiciel le plus répandu en musique électronique). Ces derniers seront disponibles sur place et utilisables par les participants.- Tour d’horizon du processus créatif: acquisition de contenu et enregistrement / utilisation de VST / arrangements et mixage- Présentation des différents acteurs et intervenants (Anais Monnet - Ballà Boum Festival, Agence Acme, François Dagregorio - From disco to disko, Valerj, Arnaud Castelli - Sons of Beaches Records, Excelsior, Olivier Leroux - Sacem...)- Explication des notions de distribution, d’éditions, droits d’auteurs etc- Développement & accompagnement artistique- Montage de deux labels: Sons of Beaches Records et From disco to disko- Préparer la sortie d'un album (avec les exemples de Excelsior et Valerj)- Trouver des financements- Promouvoir / diffuser / distribuer son travail- La partie évènementiel éventuellement (avec l’exemple du ballà boum festival)- Échange libre avec les participantsMise en situation, la création en « live »Poursuite des discussions dans un format plus convivialLes inscriptions sont à adresser à contact@agence-acme.com . 06 20 27 07 16Les participants sont invités à venir munis d’une clé usb avec leurs compositions afin de pouvoir faire écouter et évoquer leurs projets plus en détails.