Ajaccio : le programme des médiathèques pour la semaine du 21 au 25 septembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Jusqu'au 25 septembre : exposition sur le développement durable

- mercredi 22 septembre à 14h30 : atelier créatif "Bien recycler"

- samedi 25 septembre à 10h30 : projection défilé 'Mode et recyclage"

- samedi 25 septembre à 14h30 : atelier couture - 10/12 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- défi lecture du mois de septembre : lire un livre ayant reçu un prix littéraire

- mercredi 22 septembre à 16h : Jeux en médiathèque

- samedi 25 septembre à 13h30 : atelier Bio, fabrication d'éponges tawashis et de produits d'entretien 100% naturels

- samedi 25 septembre à 16h : Club de lecture

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR, SALLE MULTIMEDIA

- du mardi au samedi, l'espace multimédia propose des plages horaires pour de l'accès libre à Internet.

- samedi 25 septembre à 10h : tournoi World of Warships

- samedi 25 septembre à 13h30 : atelier Stop Motion Lego

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40