Ajaccio : le programme des médiathèques de la ville du 6 au 13 novembre

- Dans le cadre de la Fête de la Science, une exposition permanente sur le abeilles vous est présentée durant tout le mois de novembre. Elle sera complétée par des tables thématiques Adulte et Jeunesse et des projections Adulte à la demande de DVD sur le thème des abeilles et des plantes médicinales.- Samedi 06 novembre- Journée spécial Abeilles pour la Jeunesse-10h-12h Atelier fabrication de son abeille pour les petits (3/6 ans),14h-16h Déco Abeille (créer et décorer son abeille, son univers et les exposer dans la médiathèque pour toute la durée de l'opération) (6 /99 ans)- Mercredi 10 novembre à 10h30 : Heure du conte - Thématique des abeilles - A partir de 3 ans- Mercredi 10 novembre à 14h : Projection Jeunesse - C'est pas sorcier "Le déclin des abeilles"- Samedi 13 novembre à 10h : projection Jeunesse - C'est pas sorcier "Les beautés naturelles de la Corse"- Samedi 13 novembre à 10h : conférence en partenariat avec Corsica Pam sur les huiles essentielles- Samedi 13 novembre à 14h : atelier "Fabrication d'huiles essentielles" en partenariat avec Fior de lunaRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass Sanitaire obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.