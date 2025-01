Du 1er au 16 février 2025, la médiathèque des Cannes et le cinéma Ellipse d’Ajaccio accueilleront la troisième édition du festival national des Mycéliades, consacré cette année au thème « Machines et Technologies ». Le public sera plongé dans un univers de science-fiction à travers une programmation alliant cinéma, réalité virtuelle, rétrogaming et ateliers artistiques.



Le festival proposera des projections de films cultes comme Christine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et des chefs-d'œuvre de l'animation japonaise tels que Paprika et Akira. Des séances de réalité virtuelle et des activités créatives permettront également d’explorer l’impact des machines et technologies imaginées par l’homme. Ce festival, porté par l'ADRC et Images en bibliothèques, s’adresse particulièrement aux 15-25 ans, avec pour objectif de renforcer les liens entre cinéma et médiathèque.



Plus d’informations : Médiathèque des Cannes.