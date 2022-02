Ajaccio : la médiathèque des Cannes met à l'honneur la caricature à travers le cinéma

Samedi 12 février à 14h00, la médiathèque des Cannes proposera une discussion sur la caricature dans le monde audiovisuel et le cinéma avec Jerôme Bouda de la société Allindi, la plateforme de vidéo à la demande de films et documentaires indépendants.Cet échange se fera après la projection de la comédie "Les Pas d'Antigone"de 2015) de la réalisatrice Virginie Estrem-Monjouste et de quelques épisodes de "Facciacce" en langue corse pour illustrer et lancer l'après-midi"