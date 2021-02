Ajaccio : la brocante de la Galerie aux Arts c'est du 2 au 13 mars

En savoir + : Odile au 06 72 76 82 86

Comme tous les ans, la Galerie aux Arts, etc. organise une brocante au bénéfice des particuliers. Le principe est simple : vous déposez peintures, photos, sculptures et autres techniques afin de les revendre à d’autres particuliers, amateurs d’art, curieux, chineurs, collectionneurs...15 jours vous sont réservés dans le local, 8 cours du Général Leclerc à Ajaccio du mardi 02 au samedi 13 mars 2021. La seule contrepartie financière est l’adhésion à notre association d’un montant de 40€.La Galerie est ouverte :tous les après-midis du mardi au samedi de 14h à 17h30et en outre les mercredis vendredis et samedis de 10h30 à 12h30