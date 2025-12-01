Ajaccio : ère Matinée de l’Economie des Experts-comptables

Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Corse organise la 1ère Matinée de l’Economie des Experts-comptables le jeudi 6 novembre 2025 de 9h00 à 12h30 au Palais des Congrès d’Ajaccio.

Cette rencontre, placée sous le signe de l’analyse et de l’échange, réunira des experts ainsi que les principaux acteurs économiques et institutionnels de la région. Elle sera consacrée aux dynamiques de l’économie insulaire, mises en perspective avec le contexte national actuel, avec pour objectif de dégager des pistes concrètes pour la Corse, notamment en matière fiscale et sociale.

Déroulé :

• Accueil café à partir de 9 heures

• Présentation des données économiques de la Corse par l’Observatoire Image PME

• Conférence macro-économique par M. Mathieu PLANE, économiste, directeur adjoint du Département Analyse et Prévision à l’OFCE, professeur à Sciences Po Paris et à la Sorbonne

• Table ronde : “Quelles mesures pour favoriser un développement durable en Corse ?”

– M. Christophe STORAI, maître de conférences en économie, directeur du CFA UNIV de Corse (tourisme écologique)

– M. Sébastien RISTORI, ancien analyste financier, enseignant en finance d’entreprise à l’Université de Corse et intervenant à l’IAE de Nice (transition écologique et finance verte)

La matinée se clôturera par un apéritif convivial.