Ajaccio - Une performance poétique en 3 langues au Lazaret Ollandini
Dans le cadre du festival Isulimondi, une performance poétique en trois langues (portugais, français et corse) sera organisée le jeudi 25 septembre à 17h 30 (Lazaret Ollandini, quartier d’Aspretto) à partir de textes des poètes Philippe Despeysses et Norbert Paganelli.  Les récitants seront accompagnés par le groupe Rundinelle. À l'issue de la lecture théâtralisée, les prix annuels décernés par A Casa di a Puisia seront officiellement remis à Jean-Michel Delambre, prix langue française pour « Le Gardien » et à Olivier Jehasse, prix langue corse pour « Sonniu d’un diavulu ».

