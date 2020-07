Ajaccio : "Les jeudis de juillet" à partir de ce 9 juillet aux Salines

La première édition des « Jeudis de Juillet » aux Salines organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement d’Ajaccio, le Centre Social et le Conseil Citoyen des Salines aura lieu les 9, 16, 22 et 29 juillet prochains de 17h à 20h.

Son but est de faire connaître le CPIE, de créer du lien social et partenarial, de sensibiliser à l’impact de notre activité sur la planète, de transmettre un savoir et un savoir-faire afin d’amener la population vers de nouvelles habitudes écologiques.



À cette occasion, de nombreux ateliers divers et stands d’informations seront installés gratuitement sur la place Jean Casili comme : des ateliers DIY cosmétiques et produits ménagers, la promotion de légumes bio et locaux, des expositions photos, un coaching écolo...



Chaque semaine de nouveaux partenaires nous accompagneront pour développer de nouvelles thématiques : l'insertion avec la Falepa, le vélo en ville avec Vélocità, la solidarité avec le Secours Populaire... et aussi quelques surprises pour la fantaisie !