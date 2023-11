Ajaccio : Les animations des médiathèques du mardi 28 novembre au samedi 02 décembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 29 novembre à 10h30 : atelier créatif d'éco vannerie "Création d'un vide poche" - A partir de 10 ans et adultes

- vendredi 1er décembre de 16h à 18h30 : atelier d'écriture "Les plumes de Noël" - Tout public

- samedi 2 décembre de 10h à 16h30 : atelier d'écriture "Les plumes de Noël" - Tout public

- samedi 2 décembre à 10h30 : Club manga - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de décembre : "Lire un livre publié avant 1950"

- mercredi 29 novembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- mercredi 29 novembre à 14h : projection adultes

- mercredi 29 novembre à 16h30 : Jeux en médiathèque - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 29 novembre à 14h : atelier créatif "Créer une maison avec Minecraft" - 8 ans +

- jeudi 30 novembre à 14h : vie pratique "Billets d'avions et hôtels, voyagez moins cher"- Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mardi 28 novembre à 15h : atelier numérique @ la carte animé par Marie - Public débutant

- mercredi 29 novembre à 10h : Moment d'immersion musicale et sensorielle - Tout public

- mercredi 29 novembre à 10h : Le kamishibaï des émotions animé par Fatiha - 3 ans +

- mercredi 29 novembre à 16h : Ciné-Goûter des p'tits bouts - 3 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 29 novembre à 14h : atelier jeu de cartes Pokémon - 8 ans +

- samedi 2 décembre à 13h : Samedi Magic Initiation et partie de jeu de cartes Magic l'assemblée

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81