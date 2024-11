Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 27 au samedi 30 novembre





MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 27 novembre à 10h30 : atelier créatif "Viens créer ton chevalier Lancelot" (5 ans +)

- mercredi 27 novembre à 14h : atelier créatif "Marque-page Excalibur en origami" (9 ans +)

- samedi 30 novembre à 10h30 : atelier créatif "Crée un livre de métamorphoses de Merlin" (6 ans +)

- samedi 30 novembre à 10h30 : projection de la conférence "Le chevalier au Dragon" de l'Ecole des Chartes (Tout public)

- samedi 30 novembre à 14h : atelier créatif "Calendrier de l'Avent" (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Tout le mois de novembre, exposition "La légende du roi Arthur de A à Z" " (Public adulte)

- mercredi 27 novembre à 10h : atelier créatif "Chapeau et baguette de Merlin l'Enchanteur" animé par Antonia (6 ans +)

- mercredi 27 novembre à 14h : "La quête arthurienne à travers d'autres œuvres inspirées" animée par Antonia (10 ans +)

- vendredi 29 novembre à 14h : Ciné-Club "Le mois d'Arthur" en partenariat avec l'association La 20e légion (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de novembre "Lire un roman adapté en film ou en série"

- mercredi 27 novembre à 10h30 : initiation au corse "La sant'Andria" (4 ans +)

- mercredi 27 novembre à 15h : Ciné-Club adultes

- samedi 30 novembre à 16h : le rdv littéraire du mois "Céline et Voltaire, l'étrange face-à-face" animé par Raphaël Lahlou (Ados / adultes)

- samedi 30 novembre à 17h30 : Club de lecture adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 27 novembre à 10h30 : Tournoi "Super Mario Run" (7 ans +)

- jeudi 28 novembre à 13h30 : Atelier bureautique "Libre Office" (Public adulte)

- vendredi 29 novembre à 13h30 : Informatique "Renforcement et Perfectionnement" (Public Adulte)

- samedi 30 novembre à 10h30 : "atelier montage-photo" (Public Adulte)

- samedi 30 novembre à 13h30 : "Atelier multi-jeux (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 27 novembre à 10h : "Ludo Baby" animé par Fatiha (6 mois +)

- mercredi 27 novembre à 15h30 : "Eveil musical Baby" animé par Aurélie (6 mois +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50