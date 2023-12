Ajaccio : Le groupe féminin I Maistrelli envoûte la Scenina avec "Incanti di Natali" les 15 et 16 décembre



Le groupe féminin ajaccien I Maistrelli enflammera Scenina les 15 et 16 décembre à 21h00 avec son spectacle envoûtant consacré aux chants de Noël, intitulé « Incanti di Natali ».

Au cœur de ce répertoire magique, les sept chanteuses offriront une palette variée allant des chants populaires corses (Tra u boiu è u sumere, Nanna di u bambinu, Dormi bel bambin…) aux adaptations en corse et en polyphonie de chants universels (O Tannenbaum, Douce nuit, La marche des anges…). Des créations du poète Rinatu Coti et du compositeur Jean-Pierre Godinat telles que "A sera di mezanotti" et "Ai Maria" viendront également émerveiller le public.

Un moment musical exceptionnel pour célébrer la magie de Noël, où petits et grands sont invités à partager l'émotion de ces chants envoûtants.

Les réservations sont ouvertes au 04.95.22.31.56 / 06.40.87.87.85. Une soirée féérique à ne pas manquer avec I Maistrelli pour une célébration unique de la saison des fêtes.