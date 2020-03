Ajaccio : Le Palais Fesch annule et reporte ses activités

Suite à l'arrêté préfectoral du 8 mars 2020 concernant les dispositions visant à ralentir la propagation du coronavirus sur la ville d'Ajaccio, l'ensemble des cours et ateliers (enfants et adultes) programmés entre le 9 et le 22 mars inclus sont annulés. Les reports de date de ces activités seront prochainement communiqués.



En ce qui concerne l'Ecole du Louvre au Palais Fesch, les cours de François Lissarrague prévus initialement les 12, 19 et 26 mars sont reportés aux jeudis 9 avril, 16 avril et 7 mai, suivant le calendrier ci-après :



Jeudi 2 avril : Les Amours des dieux. Métamorphoses de Zeus

Jeudi 9 avril : Héraclès, le héros de tous les dangers

Jeudi 16 avril : La guerre de Troie a bien eu lieu

Jeudi 7 mai : Le voyage d'Ulysse