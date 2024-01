Un escape game sur le Thème de Batman le chevalier noir à partir de 19h (à partir de 12 ans)

un jeu sur le corps et les transformations dans le Manga à partir de 19h

Dans le cadre de la nuit de la Lecture, la médiathèque st Jean vous propose ce samedi 20 janvier un programme sur l’imaginaire et le jeu avec 2 ateliers fait sur mesure par l’animatrice du réseau :Enfin, à cette occasion, vous pourrez rencontrer l’équipe de la jeune maison d’édition corse Piumaginaire qui vous proposera une lecture de leur recueil de nouvelles « Abstractions ». Neuf auteurs insulaires qui vous feront découvrir un monde imaginaire et dystopique.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81