Ajaccio : L'exposition MÂ c'est du 18 au 27 septembre aux douves de la Citadelle

La Ville d'Ajaccio et la Direction de la Culture et du Patrimoine présentent une exposition inédite proposée dans les douves de la Citadelle d'Ajaccio.



Elle sera visible par le public du 18 au 27 septembre 2020 et devait à la base être dévoilée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.



L'exposition MÂ met en avant le travail de l'artiste ajaccien Orso qui a imaginé pour l'occasion une installation vidéo et deux œuvres land-Art qui bénéficieront également d'un éclairage nocturne toute la semaine,