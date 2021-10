Ajaccio : Keren Ann & le quatuor de Debussy à l'espace Diamant

Depuis leur rencontre et leur tournée, l’amitié entre Keren Ann et le Quatuor Debussy s’est renforcée, au point d’imaginer ensemble une nouvelle série de concerts à l’occasion de la sortie du dernier album de la chanteuse.Cette artiste aux multiples facettes (compositrice, pianiste et guitariste aux accents folk et rock, auteur entre autres du mythique Jardin d’hiver) revisite spécialement Bleue, son dernier disque sorti en mars 2019, en compagnie des cordes subtiles du quatuor ; des titres entremêlés aux plus beaux morceaux du répertoire de Keren Ann. Une collaboration artistique exceptionnelle à ne manquer. Rendez-vous donc le 12 octobre à 20h30 à l’Espace Diamant dans le respect des règles sanitaires.

Ouverture billetterie Espace Diamant le 21 septembre à 13h.

Spectacle Tarif c/ de 16 à 30 euros.