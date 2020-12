Ajaccio : Jean-Guy Talamoni et Frédéric Bertocchini dédicacent « Le Sens d’un engagement » à la librairie des Palmiers

Mardi 15 décembre 2020 de 17h00 à 19h00 à la librairie des Palmiers d'Ajaccio, Jean-Guy Talamoni et Frédéric Bertocchini dédicaceront l’ouvrage « Le Sens d’un engagement » publié aux éditions Clémentine. Ce livre d’entretiens, mené par le journaliste Frédéric Bertocchini et préfacé par Carles Puigdemont, Président de la Generalitat de Catalunya, est un acte majeur pour la compréhension de l’engagement politique et idéologique de Jean-Guy Talamoni, militant nationaliste dès son adolescence, élu indépendantiste depuis 1992 et président de l’Assemblée de Corse depuis 2015.