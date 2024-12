Ajaccio : Ghjuvan Ghjuseppiu Franchi à la médiathèque des Jardins de l’Empereur

La médiathèque des Jardins de l’Empereur organise, le samedi 27 décembre de 16h00 à 18h00, une rencontre/dédicace avec Ghjuvan Ghjuseppiu Franchi autour de son dernier ouvrage « Mythologies d’une langue »



L'esprit d'une langue se cache derrière les mots et les expressions, et il suffit parfois d'en gratter le vernis pour retrouver toute la richesse façonnée par des générations de fondeurs et joailliers anonymes et souvent involontaires : nos ancêtres !

L'étymologie et ses consœurs la philologie et la sémiologie ne sont pas les seules à pouvoir éclairer ce qui se joue derrière les mots. Une archéologie de la langue doit aussi analyser ce qui est dit, répété et souvent sous-entendu au fil des bribes recueillies du langage des anciens. Les formes les plus élaborées de ces traces sont un extraordinaire champ d'investigation : le fonds légendaire, les chants, les proverbes, les adages, les stalbatoghji et, bien sûr, les rares écrits, sont autant de sources capitales. Un peu de vie, un peu d'esprit y restent résolument accrochés, et il n'est qu'à les chercher pour les apercevoir.

Cet « esprit » de la langue corse, le locuteur même l'ignore souvent, alors qu'il en est le vecteur absolu. L'esprit de son peuple se perpétue à travers lui... il en est le gardien et le promoteur devant les siècles.

L'étude de Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, judicieusement éclairée par l'introduction de Patrick Cerutti, consiste en une approche nouvelle, où sont mobilisés tous les outils de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnohistoire et de la sociolinguistique.

À la façon des Mythologies de Roland Barthes, l'ouvrage est divisé en chapitres consacrés chacun à un « objet » du langage, voire à un thème matriciel de la langue - car la langue nourrit l'esprit comme l'esprit nourrit la langue... L'eau, la mort, la folie, le sang, la nourriture, les rêves, etc. sont autant de sujets qui illustrent la façon de voir le monde des Corses. Le point de vue de « l'acteur » sourd puis émerge lentement au fil de ces pages dans toute son originalité et ne pourra qu'étonner dans un monde « moderne » dominé par la standardisation des us et des langages.

Singulières, érudites, variées, ces « études » ouvrent un champ inédit - scientifique et ludique - qui s'adresse à tous les publics.



Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi, auteur et enseignant, est l'une des figures importantes du récent mouvement culturel corse (u Riacquistu). Successeur de Dumenicantone Geronimi à la tête de la revue Rigiru, il oeuvra particulièrement à enrichir le fonds pédagogique corse d'outils de références (manuels, recueils ethnographiques, etc.).