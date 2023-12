Ajaccio : Femmes Solidaires propose un groupe de parole pour les victimes de violences conjugales

Le jeudi 14 décembre 2023, de 14h00 à 16h00, Femmes Solidaires Comité Ajaccio invite les femmes victimes ou ayant été victimes de violences conjugales à participer à un groupe de parole. La rencontre se déroulera au 4, rue Comte Bacciochi à Ajaccio. Animé par une psychologue clinicienne spécialisée en victimologie et traumatologie, ce groupe de parole offre un espace sûr pour aborder les différentes formes de violences : psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques. L'objectif est d'exprimer les difficultés, de trouver des mots pour les maux, de se libérer, d'avancer, et surtout, de briser l'isolement en réalisant qu'une vie différente est possible. La psychologue veillera à garantir le respect de la parole de chaque participante, assurant une écoute attentive et un soutien bienveillant. Compte tenu du nombre de places limité, l'inscription est obligatoire (gratuite) et peut se faire en contactant le 0624654088 ou par e-mail à l'adresse femmes.solidaires.ajaccio@gmail.com. Femmes Solidaires Comité Ajaccio encourage toutes les femmes concernées à prendre part à cette initiative importante pour la reconstruction et le soutien mutuel.