Ajaccio : 10 jours de formation pour réussir ses castings

La Collectivité de Corse/Corsica pôle tournages et L’AFDAS, en partenariat avec l’organisme de formation « Mon Coach Academy » organisent une formation à l’attention des comédiens et comédiennes, du 15 au 26 avril 2024 à Ajaccio, sur le thème : « Maitriser le casting et mémorisation rapide de ses textes ». Cette formation accompagnera au mieux les acteurs et actrices dans le processus de professionnalisation dans leurs métiers. Objectif de la formation : réussir ses castings et mettre en lumière ses talent d’acteur. La formation dure 10 jours pour un total de 70 heures.



Information pratique

Si vous souhaitez participer à la formation : contact : 01 83 81 05 45 (Accompagnement pour toutes les démarches administratives et votre financement) Prise en charges AFDAS et Pôle Emploi, possibles sous conditions. Sur inscriptions – Attention, les places sont limitées.

Pour tout complément d’information, contactez Corsica Pôle Tournages :

Nathalie Gresse au 04 95 10 98 44 et/ou au 06 80 14 62 17 - cpt@isula.corsica - www.isula.corsica