Aiò Zitelli projeté à l’Assemblée Nationale

Après sa projection en avant-première au Festival du film de Lama cet été, après ses nombreuses sélections – et récompenses – en Festival à l’étranger, après une diffusion à l’Assemblée de Corse, le court métrage de Jean-Marie Antonini, Aiò Zitelli, sera proposé le 28 janvier prochain à l’Assemblée Nationale. Une projection parisienne organisée dans le but de soutenir une future proposition de loi sur la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Une nouvelle consécration pour ce film qui revient sur un épisode tragique de la première guerre mondiale pendant laquelle de nombreux soldats corses ont été fusillés.



Pour le réalisateur : « Il s’agit d'un message délivré afin d'honorer notre devoir de mémoire, afin d'honorer tous ces hommes morts arbitrairement. Nous sommes reconnaissant à la Collectivité de Corse d’avoir soutenu ce projet, et nous sommes d’autant plus fiers qu’Aiò Zitelli a permis de faire bouger les lignes localement avec le vote à l’unanimité en date du 25 octobre 2019 de la Résolution Solennelle demandant la réhabilitation des soldats de toutes origines et nationalités, ces « Fusillés pour l’exemple » durant la Grande Guerre. » Il poursuit : « Aiò Zitelli est un mea culpa, une reconnaissance de nos erreurs d’hommes, des erreurs qu'il faut reconnaitre pour redonner confiance. » Et de conclure avec cette citation de Voltaire : « Aime la vérité, mais pardonne l’erreur. »



A noter que le film sera projeté à l'Espace Diamant ce vendredi 22 novembre dans le cadre de la reprise du Festival Arte Mare à Ajaccio.



Laurent Hérin