L’association INSEME organise, ce samedi 22 mars à 19h, un concert exceptionnel à la salle des fêtes d’Acqu’acitosa. De nombreux artistes insulaires se mobilisent pour offrir une soirée placée sous le signe du partage et de la solidarité, en soutien aux familles devant se rendre sur le continent pour raison médicale.

L’événement est ouvert à tous, avec une entrée libre et des dons volontaires. L’intégralité des fonds collectés sera reversée à INSEME, afin d’accompagner les patients et leurs proches dans leurs déplacements. Une restauration et une buvette seront disponibles sur place pour prolonger la convivialité de la soirée.



L’association tient à remercier tous les artistes engagés, ainsi que Celia Valentini et les partenaires ayant permis la réalisation de cette initiative. Le public est invité à se mobiliser pour cette cause essentielle.



📩 Contact presse : contact@inseme.org – 04 95 20 22 61