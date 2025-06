A Torra Nera : le festival du roman noir revient à Porticcio

Le centre culturel de Porticcio accueillera la deuxième édition du festival A Torra Nera les 28 et 29 juin prochains. Parrainé par l’écrivain Nicolas Feuz, l’événement réunira plus de 25 auteurs de romans noirs, thrillers et polars, dont Franck Thilliez et Jacques Pradel, invités d’honneur.



Rencontres, dédicaces, espace jeunesse, jeux immersifs et animations rythmeront ces deux journées placées sous le signe du suspense et de la proximité. Temps forts annoncés : une rencontre avec Franck Thilliez le samedi à 11h, la remise du prix A Torra Nera à 16h30, et une table ronde dimanche à l’hôtel Marina Viva avec Jacques Pradel, McSkyz et Fabio M. Mitchelli.



Le festival proposera également un jeu de rôle immersif autour du dernier roman d’Anouk Langaney, la découverte d’un nouveau jeu de société baptisé Replik, et un escape game en plein air. Entrée libre.