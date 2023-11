800 Coureurs déjà Inscrits au City Trail Impérial d'Ajaccio

La course emblématique, le City Trail Impérial, fait son comeback dans les rues d'Ajaccio le 23 décembre 2023. Une aventure urbaine de 9,5 km avec un dénivelé positif de 200 mètres qui attire déjà l'attention, avec 800 coureurs inscrits et les inscriptions toujours ouvertes.Cette année encore la course revêt une dimension solidaire en soutenant des associations locales telles que Inseme, La Marie Do, Sogni Zitellini et Tous pour Chacun. Chaque pas compte pour la bonne cause.Pour les intéressés, le parcours détaillé est disponible ici , avec une carte interactive pour faciliter la préparation.