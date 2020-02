17 infractions enregistrées lors d'un contrôle routier dans le Liamone

Dans le cadre d'une Opération coordonnée entre les services de la DREAL Corse et de la gendarmerie de Vico, durant la matinée du jeudi 6 février, sur la D81 à hauteur du Liamone, des agents et des gendarmes ont vérifié le respect de la réglementation du transport routier de personnes et de marchandises.

Parmi les différents types de véhicules contrôlés, sept poids-lourds ont fait l’objet au total de 17 infractions.