​« La Nuit Venue » de Frédéric Farrucci diffusé lors de la reprise du Champs-Élysées Film Festival

Le Champs-Élysées film festival s’est déroulé en ligne du 9 au 16 juin dernier, il sera de retour en salle du 18 au 20 septembre avec une reprise de son palmarès 2020 au cinéma L’Arlequin (Paris 6e). A noter la présence du réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci qui avait obtenu le très convoité prix du public pour son premier long métrage La Nuit Venue (ici en photo avec son actrice Camélia Jordana au Fogata de L'Île Rousse).



« Il est temps pour les films de notre 9e édition de trouver le chemin et la chaleur de nos chères salles en rencontrant les festivaliers. Les temps troublés que nous vivons actuellement doivent remettre au centre de la société l’importance de la créativité, de la rencontre et de l’émulation culturelle. C’est notre ambition pour ces trois jours. N’oublions jamais qu’un film de cinéma est fait pour être projeté dans une salle de cinéma » a souligné Sophie Dulac, présidente et fondatrice du festival.



Le programme :

Vendredi 18 septembre - soirée d’ouverture - 20h

Projection du court métrage Sukar de Ilias El Faris, suivi de l’avant-première du long métrage américain 17 Blocks de Davy Rothbart

Samedi 19 septembre - 18h

Projection du court Qu’importe si les bêtes meurent de So a Alaoui, suivi de l’avant première du long métrage français Grève ou crève de Jonathan Rescigno

- 20h15 - Projection du court Beauty Boys de Florent Gouëlou, suivi de l’avant première de Le kiosque d’Alexandra Pianelli.

Dimanche 20 septembre - 14h

Projection du court métrage américain Sin Cielo de Jianna S. Maarten, suivi de l’avant première de La nuit venue de Frédéric Farrucci, en présence du réalisateur. La projection sera suivie d’une rencontre avec le public.

- 18h - Projection du court métrage français Blake de Vincent Fontano, suivi de l’avant première du long métrage américain Bloody Nose, Empty Pockets de Bill & Turner Ross

20h15 - soirée de clôture

Projection du court métrage Hunstville Station de Chris Filippone et Jamie Meltzer, suivi de l’avant première d’À l’abordage de Guillaume Brac, en présence du réalisateur et de l’équipe du film.