« Oui à la vaccination, non au pass sanitaire » : A Manca dénonce la politique sanitaire du gouvernement

Le communiqué





OUI A LA VACCINATION ! NON AU PASS SANITAIRE ET AUX LICENCIEMENTS !

A MANCA dénonce l’instauration d’un passe sanitaire par les moyens de coercitions mis en œuvre par Macron et ses soutiens.Là où il pouvait être question d’une pédagogie respectueuse de la notion de libre arbitre, ce sont en fait les menaces de licenciements, de mises à pied et de suspension de contrats qui planent au dessus du monde du travail.

Les professionnels de santé, après l’enfumage du « Segur de la santé », font l’objet d’une stigmatisation inacceptable. La pandémie a mis en lumière l’état de délabrement du service public de santé, victime de décennies de restrictions et de coupes sombres budgétaires. Elle a également permis de constater les profits colossaux réalisés par les grands groupes de l’industrie pharmaceutique.

Par sa communication totalement incohérente, ce gouvernement a généré des craintes et des peurs dont se sont emparés, des sectes et des réseaux complotistes, lesquels en totale collusion avec l’extrême droite, répandent des propos sans aucuns fondements scientifiques.

Le Pass Sanitaire, outre son aspect attentatoire au code du travail, se veut transformer les travailleurs de la restauration et des lieux de vie, en agents de sécurité. Il est de plus une atteinte directe à la notion de secret médical et de confidentialité. Il génère des comportements aléatoires, soit laxistes, soit trop procéduriers, qui peuvent générer des inégalités de traitement très anxiogènes pour les usagers des réseaux de santé publique.

Pour l’heure encore, les moyens d’endiguer cette pandémie sont la vaccination et le respect des précautions sanitaires élémentaires.Se préoccuper réellement du Bien Commun et des conditions de vie, implique de faire passer l’humain avant toute autre considération. Loin et en opposition totale avec les sectes complotistes qui prétendent représenter la majorité de la société, A Manca appelle le monde du travail à soutenir massivement les organisations syndicales qui entament un vaste mouvement de contestation.

A Manca demande que soit également exigée la levée des brevets sur les vaccins ainsi que le retour dans la sphère publique de toute la recherche ainsi que la fabrication des médicaments et autres moyens pharmaceutiques.