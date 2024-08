Zonza : l'homme de 33 ans porté disparu, a été retrouvé sain et sauf

L'angoisse a finalement laissé place au soulagement. Gabriel Gardelli, 33 ans, porté disparu depuis jeudi 29 aout après-midi à Zonza, a été retrouvé sain et sauf ce vendredi matin. La gendarmerie nationale avait lancé un appel à témoins jeudi soir, après que le jeune homme, souffrant de troubles su spectre autistique, n'avait plus donné signe de vie depuis son dernier repas au restaurant "Les 3 Piscines" vers 13 heures.



Face à cette disparition inquiétante, une vaste opération de recherche a été rapidement mise en place. Dès le signalement de sa disparition, 20 militaires, dont une équipe cynophile de Borgo et un télé-pilote de drone, ont été déployés dans la région pour tenter de retrouver le jeune homme. Ce vendredi matin, dès 7h30, le dispositif a été renforcé avec l'arrivée de 25 militaires supplémentaires, dont 6 secouristes du PGHM, une équipe cynophile des sapeurs-pompiers, et une quinzaine de volontaires locaux venus prêter main-forte.



Les efforts combinés des gendarmes, des secours et des bénévoles ont permis de localiser Gabriel Gardelli ce vendredi, vers 11h00. Il a été retrouvé en bonne santé. P pris en charge par les secours et évacué vers l'hôpital d'Ajaccio pour des examens complémentaires.



Plus d'infos à venir