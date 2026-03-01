Zonza Santa Lucia : Jacky Bartoli élu maire par sa majorité, l’opposition absente

Jacky Bartoli (au centre), entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, ce dimanche après-midi à Zonza, lors de l'installation du nouveau conseil municipal. CAPTURE D'ECRAN FACEBOOK
Au terme d’une campagne électorale extrêmement tendue et délétère, à l’image du mandat écoulé, c’est la liste « Di Cori », menée par le conseiller d’opposition Jacky Bartoli, qui l’a emporté sur le maire sortant Nicolas Cucchi, tête de liste de « Pà Difenda Zonza Santa Lucia » (1 345 voix contre 1 081). L’élection avait été marquée par une très forte mobilisation, puisque 82,81 % des inscrits sont venus voter, dimanche 15 mars, dans cette commune répartie à la fois dans l’Extrême-Sud et dans l’Alta Rocca, et qui compte près de 3 000 habitants.
Le conseil municipal d’installation du maire et de ses adjoints était fixé ce dimanche après-midi, en mairie de Zonza. Quelques heures plus tôt Au matin, la liste Pà Difenda a fait savoir par communiqué de presse qu’elle ne s’y rendrait pas. Bien que battue, elle compte néanmoins cinq élus dans ce conseil municipal, mais ils ne siégeront pas, durant une période indéterminée : « Dans un esprit de responsabilité, le groupe Pà Difenda a décidé de ne pas siéger pour le moment au conseil municipal de Zonza Santa Lucia, s’en explique-t-il. Ce choix vise à permettre à la nouvelle majorité d’exercer pleinement son mandat, sans obstruction de notre part. La campagne qui s’achève n’a malheureusement pas offert le débat apaisé et respectueux attendu. (…) Pendant cette période de non-investiture, nous restons mobilisés, vigilants et à l’écoute des habitants (...) »
"Ressouder les fractures"
En effet, au moment de l’appel, les conseillers municipaux de la nouvelle majorité de Zonza Sainte-Lucie de Porto-Vecchio n’ont pu que constater l’absence de l’opposition. Ils en ont pris acte, sans la commenter, avant de procéder à l’élection du maire. Seul candidat à la fonction, Jacky Bartoli a été élu à l’unanimité des présents, soit 18 votes. De même que ses six adjoints (*). Cintré de sa nouvelle écharpe de maire, Jacky Bartoli a tenu à remercier « les 1 345 électeurs qui nous ont fait confiance. Mais je veux dire aussi mon grand respect pour les 1 081 autres qui ont fait un autre choix ». Le nouveau maire a rapidement évoqué ses desseins pour la commune, à savoir « développer l’accès aux soins, renforcer l’action sociale, soutenir l’économie locale et mener une politique ambitieuse en faveur de notre patrimoine et langue corse ». Dans son discours, il a insisté sur sa volonté de réunifier le village : « Ces six dernières années, notre commune a été meurtrie par les divisions. On va essayer de ressouder les fractures, apaiser les tensions et restaurer la concorde. Je serai le maire de tous les Zonzais. » Et d’annoncer que « l’opposition aura toute sa place, aussi bien au conseil municipal que dans les commissions ». Pour l’heure, elle a choisi de ne pas en être.
(*) Dans l’ordre alphabétique, ont été élus adjoints au maire : Côme Agostini, Sabrina Cucchi, Jean-Michel De Peretti, Georges Fani, Anne-Laure Tozzi et Vanina Marchi Van Cauwelaert.
Le conseil municipal d’installation du maire et de ses adjoints était fixé ce dimanche après-midi, en mairie de Zonza. Quelques heures plus tôt Au matin, la liste Pà Difenda a fait savoir par communiqué de presse qu’elle ne s’y rendrait pas. Bien que battue, elle compte néanmoins cinq élus dans ce conseil municipal, mais ils ne siégeront pas, durant une période indéterminée : « Dans un esprit de responsabilité, le groupe Pà Difenda a décidé de ne pas siéger pour le moment au conseil municipal de Zonza Santa Lucia, s’en explique-t-il. Ce choix vise à permettre à la nouvelle majorité d’exercer pleinement son mandat, sans obstruction de notre part. La campagne qui s’achève n’a malheureusement pas offert le débat apaisé et respectueux attendu. (…) Pendant cette période de non-investiture, nous restons mobilisés, vigilants et à l’écoute des habitants (...) »
"Ressouder les fractures"
En effet, au moment de l’appel, les conseillers municipaux de la nouvelle majorité de Zonza Sainte-Lucie de Porto-Vecchio n’ont pu que constater l’absence de l’opposition. Ils en ont pris acte, sans la commenter, avant de procéder à l’élection du maire. Seul candidat à la fonction, Jacky Bartoli a été élu à l’unanimité des présents, soit 18 votes. De même que ses six adjoints (*). Cintré de sa nouvelle écharpe de maire, Jacky Bartoli a tenu à remercier « les 1 345 électeurs qui nous ont fait confiance. Mais je veux dire aussi mon grand respect pour les 1 081 autres qui ont fait un autre choix ». Le nouveau maire a rapidement évoqué ses desseins pour la commune, à savoir « développer l’accès aux soins, renforcer l’action sociale, soutenir l’économie locale et mener une politique ambitieuse en faveur de notre patrimoine et langue corse ». Dans son discours, il a insisté sur sa volonté de réunifier le village : « Ces six dernières années, notre commune a été meurtrie par les divisions. On va essayer de ressouder les fractures, apaiser les tensions et restaurer la concorde. Je serai le maire de tous les Zonzais. » Et d’annoncer que « l’opposition aura toute sa place, aussi bien au conseil municipal que dans les commissions ». Pour l’heure, elle a choisi de ne pas en être.
(*) Dans l’ordre alphabétique, ont été élus adjoints au maire : Côme Agostini, Sabrina Cucchi, Jean-Michel De Peretti, Georges Fani, Anne-Laure Tozzi et Vanina Marchi Van Cauwelaert.