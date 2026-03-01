Zonza Santa Lucia : Jacky Bartoli élu maire par sa majorité, l’opposition absente

Julien Castelli le Dimanche 22 Mars 2026 à 15:47

Dimanche, en mairie de Zonza, le nouveau conseil municipal issu des urnes s’est réuni afin de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. Seul candidat, Jacky Bartoli, 40 ans, a été élu maire à l’unanimité… des présents. En effet, l’opposition a fait savoir qu’elle ne siégerait pas, et ce pour une période indéterminée.