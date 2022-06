Zonza : Le 1er Triathlon Pinareddu-Luviu-Bavedda c’est ce week-end

Le coup d'envoi sera donné samedi après-midi par deux épreuve réservées aux plus jeunes ainsi qu’aux triathlètes débutants. Bien entendu, le moment le plus attendu se situera dimanche avec ce triathlon premier du genre entre mer et montagne parrainé par Christophe Santini. Le départ est fixé à 9 heures sur la plage de Pinareddu pour 1.500 mètres de natation. Les triathlètes enfourcheront, dans la foulée les VTT pour 34 kilomètres sur la piste qui les mènera au col d’Ilarata. La dernière épreuve sera, bien entendu, la course à pied qui verra les concurrents, au sortir du parc à vélo implanté à l’ancienne maison forestière d’Illarata, s'élancer pour un final de 12 kilomètres composé d'une première partie sur goudron avant d'emprunter la piste de Ballatoghja qui leur permettra de joindre l’hippodrome de Viseu où sera jugée l’arrivée. Au sein de la liste des concurrents annoncés sur le PLB figure Maxime Chainé champion de France de cross triathlon.