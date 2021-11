Yves Duteil fêtera ses 50 ans de carrière en Corse

Samedi 13 novembre à 17 heures l’inoubliable auteur de Prendre un enfant par la main, Le petit pont de bois ou La Tarentelle sera au Centre Culturel l'Alb'Oru à Bastia à partir de 15 heures dans l'émission "Parlez-moi de vous" D’Evelyne Adam sur la web radio RCI. A 17 heures il dédicacera son livre et le coffret CD des chansons du livre « Chemins de liberté». Dans cet ouvrage qui contient en 4 CD, 75 titres dont 16 en versions inédites. Yves Duteil, qui a élu domicile depuis de nombreuses années à Porto Vecchio, nous offre dans ce livre un double voyage d’écriture et de musique. Chaque reflet sonore répond à une étape précise, quand, par chance, une chanson est venue en soutien de la mémoire pour marquer d’une pierre blanche un instant précieux. Ces repères dessinent une route, de rencontres en portraits, en quête de vérité. La musique peut parfois mettre du baume sur les douleurs du quotidien. Une volonté pour lui de sortir des sentiers battus et de vivre sur des chemins de liberté…. Son enfance, sa famille, la maladie de son épouse, son opération à cœur ouvert, ses combats y sont traités dans ce livre de 300 pages. De l'Île-d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe , il y évoque les grandes rencontres de sa vie, de René Barjavel et Félix Leclerc, à Jacques Chirac qui lui donna mission de dynamiser la chanson d'expression française, sans oublier tous les artistes : Mireille, Brassens, Barbara, Renaud, Alain Souchon, Philippe Chatel, Véronique Sanson...tous croisés sur ses chemins d'écriture et de liberté.



A noter qu'Yves Duteil et sa guitare seront aussi à Ventiseri ce vendredi 12 novembre de 10 heures et à 13 heures à la salle du Temps Libre.