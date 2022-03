Yvan Colonna en état de mort cérébrale, identité de l’agresseur, Jean Castex mandate une enquête : les dernières informations

Les faits se sont déroulés dans la prison d’Arles ce mercredi 2 mars. Selon une source proche du dossier, Yvan Colonna aurait été étranglé par un codétenu, sans raison apparente. L’homme en question serait Franck Elon Abé, un djihadiste de 36 ans, condamné à neuf ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste selon l’AFP.



D’après une communication du ministère de la Justice, le premier ministre en personne, Jean Castex, a demandé à l’inspection générale de la justice d’être « saisie ce jour pour faire toute la lumière sur les conditions de cette agression d’une particulière gravité ». L’enquête pourra s’appuyer sur les images de la vidéosurveillance. « La scène aurait été filmée », confirme Maître Stella Canava.



Elle ajoute que « l’agression aurait eu lieu dans une salle de sport de la prison. Yvan Colonna et son agresseur étaient seuls, sans surveillance ».



À ce sujet, l’avocate ne décolère pas. « Pourquoi étaient-ils ensemble sans surveillance ? On nous parle de la sécurité d’Yvan Colonna pour justifier le refus de son rapprochement en Corse et maintenir son statut de Détenu Particulièrement Signalé (DPS) mais voilà ce qui arrive ! ».



Emprisonné depuis plusieurs années à Arles, Yvan Colonna a fait plusieurs demandes de rapprochement pour la Corse. Toutes ont été refusées.