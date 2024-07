Yaël Braun-Pivet réélue à la tête de l'Assemblée nationale

A voté pour l’élection du nouveau Président ou de la nouvelle Présidente de cette XVIIème législature. 🗳️#DirectAN pic.twitter.com/QuptRV516z

Au terme d'une journée "historique" et pleine de suspense, qui a vu affluer plus de 500 journalistes au Palais Bourbon, Yaël Braun-Pivet a été réélue à la présidence de l’Assemblée nationale au troisième tour avec 220 voix, devançant le candidat du Nouveau Front Populaire, André Chassaigne (PCF), qui n’a pour son part recueilli que 207 voix. Sébastien Chenu, candidat du Rassemblement National, a quasiment fait le plein des suffrages de son camp avec 141 voix. La "légalité du scrutin" a aussitôt été remise en cause par LFI, Hadrien Clouet pointant un nombre de ministres démissionnaires ayant voté supérieur à l'écart de voix.Arrivée troisième au premier tour du scrutin, la députée des Yvelines et présidente sortante de l’Assemblée nationale a bénéficié du report des voix de Naïma Moutchou, la candidat du groupe Horizons présidé par le député de la 1circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli et surtout du soutien de La Droite républicaine – groupe au sein duquel siège le nouveau député de la 2circonscription de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli - qui a retiré son candidat, Philippe Juvin.Entre les deuxième et troisième tours, la gauche a retenu son souffle, se reprenant à espérer après le désistement de Charles de Courson, qui aurait pu lui profiter - en vain. Mais les quelques voix grappillées auprès du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, au sein duquel siègent Michel Castellani et Paul-André Colombani, respectivement députés de la 1circonscription de Haute-Corse et de la 2circonscription de Corse-du-Sud, n’ont pas suffi.