Au départ du village de Calinzana, à 4 heures ce lundi matin, il a rapidement rejoint Ortu di Piobbu et Muvrella.

Avec 180 kilomètres, environ 14 000 de dénivelé et un paysage à couper le souffle, le GR20 est un des sentiers les plus mythiques d'Europe. Rappelons que cette traversée prend généralement une quinzaine de jours pour des randonneurs tout de même entraînés, trois ou quatre jours pour les plus aguerris. Bien équipés, sans claquette ni chaussures de ville évidemment...

En seconde position sur la photo, il est notamment accompagné par Lambert Santelli, notre champion insulaire qui ouvre la voie.

Le champion d'ultra Trail Xavier Thévenard âgé de 32 ans, s'est lancé le défi de battre le record de la traversée du GR20, actuellement détenu par de François Dahen. Ce dernier avait rallié en 2016, Calinzana à Conca en seulement 31h06 minutes.