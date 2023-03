Xavier Lacombe : "La CAPA va essayer de maintenir ses investissements sans augmenter la fiscalité"

- Près de 283 millions € pour le PPI de la CAPA pour la période 2022-2027. A quoi correspond ce niveau d'investissement ?

- On avoisine les 300 millions d'euros. Il y a des discussions avec des partenaires et des cofinanceurs qui, malheureusement, n'aboutissent pas comme on le souhaiterait. Ces financements vont vers des équipements de tout ordre : mobilité, déchets, développement économique, foncier, habitat, transport et mobilité... De grands projets qui sont connus. La CAPA va essayer, dans le cadre de l'aménagement et du développement durable, de maintenir les investissements dans l'intérêt de nos administrés et de nos concitoyens.



- Vous parlez de grands projets. Les transports représentent un quart des investissements, l'eau, l'assainissement et l'environnement près d'un tiers... Comment se déclinent ces grands axes ?

- Dans la mobilité, le téléporté (téléphérique urbain) est un investissement important. On a aussi fait l'acquisition de foncier pour limiter les frais de fonctionnement en location. Sur le développement économique, on souhaiterait réaliser la ZAU de Mezzana sur plusieurs hectares avec un pôle d'activités. On a aussi beaucoup d'études à financer en termes de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, d'eaux pluviales, d'énergies... Il y aussi les budgets du transport, des déchets avec le grand projet que nous espérons voir aboutir dans les prochains mois, l'eau et l'assainissement où des investissements conséquents sont à opérer dans les années à venir. Les réseaux primaires sont renouvelés ou en cours de renouvellement. Nous passons, surtout dans la périphérie ajaccienne, sur les réseaux secondaires, ce qui demande des investissements lourds sur plusieurs années avec un échelonnement et une durée d'amortissement suffisamment longue. Nous enclenchons la deuxième étape pour que les retombées économiques soient plus importantes.