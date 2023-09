WRC - Rallye de Grèce : Pilouis Loubet à l’Acropole pour retrouver le sourire

Cette semaine, les amateurs de rallye du monde entier ont les yeux rivés sur la dixième manche du Championnat du Monde des Rallyes, qui se déroulera en terre grecque dans le cadre du prestigieux Rallye de l'Acropole, à partir de demain. Cette épreuve passionnante réunira un impressionnant peloton de 72 concurrents, dont un solide groupe de 10 voitures de la catégorie Rally 1.



Parmi les pilotes en lice, nous retrouverons la Ford Puma du talentueux Pilouis Loubet. Pour ce pilote originaire de Porto-Vecchio, l'objectif sera de réitérer la performance exceptionnelle de l'année dernière, où il avait décroché une impressionnante quatrième place, demeurant à ce jour sa meilleure performance en WRC.

Cependant, avant même le départ du rallye, une inquiétude plane au sein de l'organisation en raison des fortes précipitations qui se sont abattues sur la région ces dernières heures. Ces pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations et ont affecté sérieusement le parcours du rallye.



Si les conditions le permettent, le coup d'envoi sera donné demain matin, avec trois passages dans le Shakedown, un tronçon de 3,62 km qui précédera la super spéciale de 1,48 km en soirée. La journée de vendredi comportera cinq spéciales, sans assistance, débutant très tôt à 7h23 avec l'étape de Loutraki (18,1 km) et se terminant en milieu d'après-midi avec Elatia (28,32 km).



La journée de samedi s'annonce comme la plus exigeante de l'Acropole, avec un total de 141 kilomètres de spéciales, comprenant une boucle de trois épreuves spéciales (Pavliani 24,25 km, Karoutes 28,49 km et Eleftherohori 18 km) à parcourir deux fois.



Enfin, la dernière journée du dimanche comprendra trois spéciales, avec Grammeni à parcourir deux fois et qui accueillera la Power Stage aux alentours de midi. Le Rallye de l'Acropole s'annonce comme une compétition mémorable où les pilotes devront affronter à la fois les défis du parcours et les caprices de la météo.